Хакеры взломали устройства iPhone служащих госдепа США

Использовалась программа израильской компании NSO Group

Хакеры атаковали госдепартамент США. За последние несколько месяцев были взломаны устройства iPhone по меньшей мере девяти сотрудников госдепа.

По данным агентства Reuters, атаке подверглись смартфоны сотрудников, работающих в Уганде, либо связанных с этой африканской страной. Хакеры использовали программы, разработанные израильской компанией NSO Group.

Это самый масштабный из известных случаев взлома устройств американских чиновников с использованием технологий израильской компании. Корпорация Apple уже подавала иск в отношении NSO Group, обвиняя ее в слежке за пользователями устройств Apple при помощи шпионского программного обеспечения.

В израильской компании заявляют, что им неизвестно о поддоном использовании их программ. Тем не менее, там пообещали заблокировать аккаунты клиентов, попавших под подозрение. Пока же не удалось установить, кто именно атаковал госдеп.

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