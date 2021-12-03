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Хакеры взломали устройства iPhone служащих госдепа США

21:16
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Использовалась программа израильской компании NSO Group

Хакеры атаковали госдепартамент США. За последние несколько месяцев были взломаны устройства iPhone по меньшей мере девяти сотрудников госдепа.
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По данным агентства Reuters, атаке подверглись смартфоны сотрудников, работающих в Уганде, либо связанных с этой африканской страной. Хакеры использовали программы, разработанные израильской компанией NSO Group.

Это самый масштабный из известных случаев взлома устройств американских чиновников с использованием технологий израильской компании. Корпорация Apple уже подавала иск в отношении NSO Group, обвиняя ее в слежке за пользователями устройств Apple при помощи шпионского программного обеспечения.

В израильской компании заявляют, что им неизвестно о поддоном использовании их программ. Тем не менее, там пообещали заблокировать аккаунты клиентов, попавших под подозрение. Пока же не удалось установить, кто именно атаковал госдеп.

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