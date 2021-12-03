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Российские истребители сопроводили разведчиков США над Черным морем

21:37
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Су-27 и Су-30 не допустили нарушения границы России

Полет двух самолетов-разведчиков ВВС США зафиксировала российская ПВО над Черным морем. Чтобы проводить любопытных гостей подальше от российской границы, в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30.

Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский Су-27 "проводил" американский бомбардировщик от границы России

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, экипажи определили обнаруженные самолеты как разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" американских сухопутных войск.

После того, как  иностранные самолеты развернулись в сторону от границы, российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

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