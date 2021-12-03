Российские истребители сопроводили разведчиков США над Черным морем

Су-27 и Су-30 не допустили нарушения границы России

Полет двух самолетов-разведчиков ВВС США зафиксировала российская ПВО над Черным морем. Чтобы проводить любопытных гостей подальше от российской границы, в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, экипажи определили обнаруженные самолеты как разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" американских сухопутных войск.

После того, как иностранные самолеты развернулись в сторону от границы, российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram