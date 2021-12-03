Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Решение суда еще можно обжаловать

Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, оштрафован на 100 тысяч рублей. Зюзинский суд Москвы, принявший такое решение, усмотрел в его клипе пропаганду наркотиков.

"Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", - приводит сообщение пресс-службы суда агентство ТАСС.

Решение суда еще не вступило в силу. Адвокаты Элджея могут обжаловать его в апелляционной инстанции.

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