ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

21:51
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Решение суда еще можно обжаловать

Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, оштрафован на 100 тысяч рублей. Зюзинский суд Москвы, принявший такое решение, усмотрел в его клипе пропаганду наркотиков.

Ивлеева и Элджей отдохнули на Кипре после развода
Заболевший коронавирусом Элджей снял на видео свою госпитализацию

"Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", - приводит сообщение пресс-службы суда агентство ТАСС.

Решение суда еще не вступило в силу. Адвокаты Элджея могут обжаловать его в апелляционной инстанции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.