Байден перед разговором с Путиным сделал жёсткое заявление

Глава Белого дома не признаёт российские "красные линии" по Украине

Президент США Джо Байден перед разговором с Владимиром Путиным отказался признавать позицию Кремля по Украине. Глава Белого дома заявил, что не приемлет российские "красные линии", о которых недавно говорил президент Путин.

"Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос", - сказал Байден. Он предположил, что разговор с российским коллегой будет долгим. Во время общения с американской стороны прозвучат некие предложения для российского президента. Что это за предложения, Байден не сказал.

Также он заявил, что не признаёт ничьи "красные линии". Таким образом глава Белого дома отреагировал на последние заявления из Москвы по поводу ситуации на Украине.

Во время своего выступления на форуме "Россия зовёт!" Владимир Путин заявил, что "красные линии" в отношении Украины заключаются прежде всего, в создании угроз для России, которые могут исходить с этой территории. Позже в МИДе добавили, что для Москвы "красной линией" станет вступление Украины в НАТО.

Общение президентов России и США должно пройти в ближайшее время по видеосвязи. Точная дата пока не называется, но, скорее всего, разговор Путина и Байдена состоится уже на следующей неделе.

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