Хрипит и кашляет: Байден простудился перед разговором с Путиным

Президенты будут общаться по видеосвязи

В Госдепартаменте США заявили о прогрессе в переговорах с Россией по вопросу дипломатических виз. Ранее СМИ сообщили, что двум странам удалось достичь предварительных договорённостей о выдаче въездных документов сотрудникам американского посольства.

Большой интерес журналистов вызывают предстоящие переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Как не пытался Байден незаметно пройти мимо журналистов, не вышло. Главу Белого дома разглядели даже в темноте. Интересует американские СМИ, в преддверии возможной встречи лидеров России и США только одна тема - Украина, сообщает "ТВ Центр".

"Мы уже давно располагаем сведениями о действиях России, я ожидаю, что нам с президентом Путиным предстоит долгий разговор", - ответил глава Белого дома.

Посетовав, что свет от камер слишком слепит глаза, президент США поспешил распрощаться и неуверенной походкой направился в сторону своего вертолёта. Вспоминая все предыдущие неудачные попытки взобраться по трапу, в этот раз за перила держался даже слишком крепко. Всё поведение в совокупности вновь породило волну слухов среди американских журналистов: президент не здоров.

Накануне Байден выступил с очередным заявлением по поводу публикации новых данных по безработице. Вот только обратила публика внимание на то, что глава Белого дома говорил в нос, хрипел и периодически откашливался. Успокаивать прессу пришлось самому Байдену.

Мой полуторагодовалый внук сейчас болеет простудой. Он очень любит целовать деда. Так я и заразился. Это обыкновенная простуда!

Очевидно, что Владимиру Путину и Джо Байдену будет что обсудить. Нерешённых вопросов накопилось немало. Подробную повестку огласят после согласования всех деталей с американской стороной. Встреча пройдёт по видеосвязи.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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