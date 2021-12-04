В России растёт число волонтёров

Неравнодушных людей стало больше

В пять раз за последние несколько лет выросло число россиян, которые присоединились к волонтёрскому движению. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на международном форуме гражданского участия "Мы вместе". Он проходит в Москве в преддверии Дня добровольца.

Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. По всей стране в благотворительных проектах принимают участие сотни тысяч неравнодушных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Помощь в рамках акции "Мы вместе" за полтора года получили более шести с половиной миллионов человек.

"Гораздо важнее то ощущение, которое получили все люди, которые нуждаются в помощи. Рядом всегда есть кто-то, кто готов помочь. Это самое ценное. Это то, что объединяет людей. Это то, почему участники из 59 стран подавали заявки на российскую международную премию "Мы вместе"", - отметил Сергей Кириенко.

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