Краснодарские врачи удалили девочке из США "маску Бэтмена"

Все операции прошли успешно

Краснодарские хирурги помогли девочке Луне из США с гигантским родимым пятном на лице. Они удалили так называемую маску Бэтмена. На родине оказать качественную помощь ребёнку не смогли, но наши врачи предложили уникальную методику. Теперь маленькая американка сможет начать нормальную жизнь.

Ещё недавно двухлетняя Луна боялась смотреть на своё отражение. Теперь девочку от зеркала не оторвать, признаётся мама юной пациентки. Ребёнок родился с гигантским родимым пятном на лице. В США, откуда она родом, врачи сами не взялись за удаление образований. Но пророчили сотню операций стоимостью в миллионы долларов. И лишь краснодарские хирурги уверенно заявили – мы вылечим эту маленькую принцессу, сообщает "ТВ Центр".

Ещё недавно таких пациентов брать на лечение отказывались, рассказывают врачи. В результате у детей с этим диагнозом неизбежно наступало онкологическое заболевание – меланома – и юные пациенты оказывались обречены. По словам Павла Попова, хирурга, который оперировал Луну, благодаря современным лазерным технологиям и высокому мастерству врачей, впервые в мире удалось излечить ребёнка с таким обширным невусом.

Работа краснодарских врачей уникальна. Они чуть ли не единственные в мире, кто способен избавить от разросшегося невуса. Поэтому в кубанской клинике много детей из других стран, с которыми юная Луна уже подружилась. Первую операцию девочке провели в октябре 2019 года. Сегодня все новообразования удалены и остаются только косметические процедуры. Но, главное, удалось полностью исключить онкологию.

В ближайшее время семья Феннер вернется домой в США. Однако несколько раз в Краснодар приехать ещё придётся – для проведения пластической операции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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