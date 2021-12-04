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ВОЗ отложила процедуру признания "Спутника V" на 2022 год

11:14
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Очередная инспекция намечена на январь

Проверка "Спутника V" специалистами Всемирной организации здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. В это время в Россию приедет очередная инспекцию по признанию первого в мире зарегистрированного препарата для вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Глава РФПИ объяснил задержку в признании "Спутника V" ВОЗ

В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ для обсуждения получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

Два месяца назад глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ выразил надежду, что ВОЗ признает вакцину в ближайшие два месяца.

"Спутник V" – первая в России и мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса. Препарат одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек. Вакцина показала высокую эффективность и малое число осложнений. На её базе созданы препараты "Спутник Лайт" для однократного введения и "Спутник М" для подростков.  

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