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Москвичам рассказали о мерах поддержки людей с инвалидностью в столице

12:42
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Особое внимание - детям

Москва активно помогает детям с инвалидностью. В столице их проживает 48 тысяч.
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Семьи с детьми-инвалидами получают дополнительные региональные льготы, рассказала в интервью "Российской газете" заммэра Анастасия Ракова.

В городе действует социальный стандарт и таким семьям столица выплачивает доплату до стандарта. В 2022 году этот стандарт будет увеличен почти на 5% и составит 21 193 рубля.

Помимо этого, семья с ребёнком-инвалидом получает скидку по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50%, бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы на сумму 10560 рублей.

Примечательно, что все эти льготы можно получить вне зависимости от материального положения семьи. Если в семье не один ребёнок с инвалидностью, то выплата устанавливается на каждого ребёнка. В трудной жизненной ситуации город оказывает адресную социальную поддержку,  отметила Ракова.

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