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Сергунина: 20 катков с искусственным покрытием открылось в парках Москвы

12:50
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Они работают с 10 до 23 часов

В московских парках заработали 20 катков с искусственным льдом. Они традиционно становятся центрами притяжения в зимнее время.

Старейший каток уже залили в саду "Эрмитаж", там можно покружиться на льду под популярные джазовые композиции. В Петровском парке гостей ждёт выставка известных художников.

Большая часть площадок работает с 10 до 23 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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