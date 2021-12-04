Путин высоко оценил деятельность "Единой России"

Президент выступил на съезде партии

Конструктивная и созидательная повестка определяет популярность "Единой России" и обеспечивает ей лидерство на российской политической сцене. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на ХХ съезде партии.

Президент обратился к делегатам дистанционно. В течение дня им предстоит проанализировать итоги осенних выборов, обсудить задачи и провести ротацию руководящего состава, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что в своей деятельности единороссы руководствуются интересами простых людей, работают для повышения их благополучия и качества жизни. Предвыборная программа партии получила название народной. Её положения уже реализуются и нашли отражение в бюджете.

"Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума", - отметил президент и поблагодарил единороссов за поддержку и оперативную реализацию мер, нацеленных на повышение доходов людей.

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