Иван Ургант нежно простился с бабушкой

Актрисе было 92 года

Иван Ургант написал нежные слова о своей бабушке – актрисе Нине Ургант. Она ушла из жизни 3 декабря.

Больше всего Нина Николаевна любила внука. Он вырос у неё на руках и многое перенял у любимой бабушки, в том числе, тонкое и интеллигентное чувство юмора.

"92 года. Сами всё понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съёмки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", - и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты…", - написал Иван у себя в Instagram.

Нине Ургант было 92 года. Она прожила интересную творческую жизнь. Актриса сыграла десятки ролей в питерских театрах - Ленкоме и имени Пушкина. Широкому зрителю Нина Ургант известна своими киноролями. Она снялась в таких лентах, как "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Дни хирурга Мишкина", "Длинное, длинное лето" и множестве других.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram