Дмитрий Медведев переизбран председателем партии "Единая Россия"

Он избран на 5 лет

ХХ съезд "Единой России" вновь принял кандидатуру зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Медведев был избран председателем "Единой России" 26 мая 2012 года на XIII съезде партии.

4 декабря на юбилейном съезде партии председатель её Высшего совета Борис Грызлов предложил переизбрать Медведева на пятилетний срок. Единороссы проголосовали за это предложение, сообщает ТАСС.

С января 2020 года Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России. С 2008 по 2012 год он был президентом страны, а после этого возглавлял правительство.

У Медведева большой политический и управленческий опыт: в 2003-2005 годах он руководил Администрацией президента, также занимал пост председателя Совета директоров "Газпрома".

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