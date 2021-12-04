ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Медведев переизбран председателем партии "Единая Россия"

14:46
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Он избран на 5 лет

ХХ съезд "Единой России" вновь принял кандидатуру зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Медведев был избран председателем "Единой России" 26 мая 2012 года на XIII съезде партии.
Путин высоко оценил деятельность "Единой России"

4 декабря на юбилейном съезде партии председатель её Высшего совета Борис Грызлов предложил переизбрать Медведева на пятилетний срок. Единороссы проголосовали за это предложение, сообщает ТАСС.

С января 2020 года Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России. С 2008 по 2012 год он был президентом страны, а после этого возглавлял правительство.

У Медведева большой политический и управленческий опыт: в 2003-2005 годах он руководил Администрацией президента, также занимал пост председателя Совета директоров "Газпрома".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.