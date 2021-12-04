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Пассажирскому самолёту пришлось резко снижаться из-за американского разведчика

16:43
  • суббота
  • 04 декабря 2021

ЧП произошло над Чёрным морем

Гражданский пассажирский самолёт изменил курс из-за самолёта-разведчика США. Инцидент произошёл над Чёрным морем на участке между Турцией и Туапсе.

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Airbus летел из Тель-Авива в Москву, но из-за опасного сближения с ним военного самолёта  диспетчер дал команду пилоту резко изменить высоту полёта. Один из двух американских самолётов-разведчиков приблизился к гражданскому воздушному судно на 20 метров по вертикали, сообщает "Интерфакс".

Ранее российское Минобороны сообщало, что наши истребители сопроводили два самолёта США над Чёрным морем. Это были самолёт-разведчик RC-135 и самолет разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS. Они опасно приблизились к границам России. Военное ведомство распространило видео, снятое с борта российского самолёта.

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