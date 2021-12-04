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Ольгу Бузову снова пригласят сыграть в театре

19:26
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Она пробовала свои силы во МХАТе

После не совсем удачного выступления на сцене МХАТа Ольга Бузова может вернуться на театральные подмостки. Её намерен пригласить режиссёр Эдуард Бояков, который ушёл из МХАТа после прихода туда нового руководителя и теперь работает над созданием своего театра.
Спектакль с Бузовой во МХАТе отменён из-за плохих продаж билетов

Название нового театра пока не выбрано. Известно лишь то, что учреждение будет частным, а его спонсоры - бывшие члены Попечительского совета МХАТа.

Первый спектакль новая труппа хочет сыграть осенью 2022 года. Это будет "Лавр" по книге Евгения Водолазкина. На главные роли приглашены Дмитрий Певцов и Леонид Якубович. Также не исключено, что в репертуар вернётся тот самый "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой, который не пользовался большой популярностью на сцене МХАТа.

"Спектакль, в котором Ольга Бузова играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Я думаю, что Оля будет с нами, если мы её позовем", - сказал Бояков в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на канале RTVI.

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