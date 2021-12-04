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Назарбаев озвучил позицию Казахстана по признанию Крыма

18:01
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Первый президент страны дал интервью Оливеру Стоуну

Нурсултан Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским в 2014 году. "Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово…", - сказал Назарбаев в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну в фильме "Казах. История золотого человека".

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Экс-президент Казахстана подчеркнул, что украинскую сторону он тогда тоже не поддержал. Произошедшее в Киеве в 2014 году он назвал переворотом.

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана. Он занимал эту должность с 1990 по 2019 год.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики высказались за воссоединение с Россией.

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