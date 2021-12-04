Назарбаев озвучил позицию Казахстана по признанию Крыма

Первый президент страны дал интервью Оливеру Стоуну
Нурсултан Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским в 2014 году. "Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово…", - сказал Назарбаев в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну в фильме "Казах. История золотого человека".
Экс-президент Казахстана подчеркнул, что украинскую сторону он тогда тоже не поддержал. Произошедшее в Киеве в 2014 году он назвал переворотом.
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана. Он занимал эту должность с 1990 по 2019 год.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики высказались за воссоединение с Россией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram