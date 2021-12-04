Украинские военные нарушили госграницу Белоруссии

Минск проинформировал своих соседей
Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении госграницы украинским вертолётом Ми-8. Машина залетела на территорию республики на глубину около километра.
Инцидент произошёл 4 декабря около полудня в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда. Минск проинформировал об этом украинскую сторону.
О непосредственной реакции белорусских военных и их действиях в момент нарушения границы не сообщается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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