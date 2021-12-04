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Украинские военные нарушили госграницу Белоруссии

18:45
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Минск проинформировал своих соседей

Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении госграницы украинским вертолётом Ми-8. Машина залетела на территорию республики на глубину около километра.

Инцидент произошёл 4 декабря около полудня в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда. Минск проинформировал об этом украинскую сторону.

О непосредственной реакции белорусских военных и их действиях в момент нарушения границы не сообщается. 

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