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В Кремле назвали дату разговора Путина с Байденом

18:28
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Лидеры обсудят много важных тем

В Кремле подтверждают, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится во вторник, 7 декабря. Это подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщает, что Путин и Байден 7 декабря проведут разговор по защищённой видеосвязи.

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О подготовке разговора двух президентов шла речь на этой неделе. Назывались и предполагаемые темы для осуждения - реализация женевских договорённостей, неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах, Афганистан, Ливия, Сирия и Украина, пандемия коронавируса и климатическая повестка.

За несколько дней до разговора со своим российским коллегой Джо Байден отказался признавать позицию Кремля по Украине. Глава Белого дома заявил, что не приемлет российские "красные линии", о которых недавно говорили президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Недавно Владимир Путин заявил, что "красные линии" в отношении Украины заключаются прежде всего, в создании угроз для России, которые могут исходить с этой территории. Позже в МИДе добавили, что для Москвы "красной линией" станет вступление Украины в НАТО.

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