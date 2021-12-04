Названа дата прощания с Ниной Ургант

Актрисе было 92 года

Прощание с Ниной Ургант пройдёт в Александринском театре 8 декабря. В это же день актрису похоронят, сообщает "Интерфакс".

Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря, ей было 92 года. Она прожила интересную творческую жизнь.

Актриса сыграла десятки ролей в питерских театрах - Ленкоме и имени Пушкина. Широкому зрителю Нина Ургант известна своими киноролями. Она снялась в таких лентах, как "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Вступление", "Я родом из детства" и множестве других.

Её сын Андрей Ургант - известный театральный и киноактёр, а внук Иван – актёр и телеведущий.

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