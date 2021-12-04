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"Аптека" Дэмиена Херста: Prada показал в Москве крупнейший с 2019 года арт-проект

20:48
  • суббота
  • 04 декабря 2021

В российской столице открылся клуб Prada Mode Moscow — масштабное высказывание бренда и художника о моде, искусстве и архитектуре

Удивительно, но факт: модный дом — а не музей или галерея — привез в столицу главную выставку-2021. В бывшем здании скоропечатни Левенсона в центре города неожиданно открылась большая выставка Дэмиена Херста — одна из самых заметных экспозиций, появившихся в Москве с начала пандемии. Работы самого известного современного художника можно увидеть в рамках культурного клуба от бренда Prada до 11 декабря.

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Проект стартовал в пятницу, 3 декабря. В первые два дня для посетителей Prada Mode Moscow: Pharmacy устроили лекции, мастер-классы и вечеринки. Гостей учили технике Херста и показывали им мероприятия на стыке моды, искусства и гастрономии. Среди спикеров отметились режиссер Кирилл Серебренников и директор музея "Гараж" Антон Белов.

Для всех инсталляция-ресторан "Аптека", занявшая четыре этажа, откроется завтра, 5 декабря. Регистрация на мероприятия клуба уже закрылась, но это не должно помешать публике познакомиться с историческим особняком на Патриарших прудах и посмотреть на знаменитую "Аптеку" Херста.

"Pharmacy задуман как полноценный ресторан и бар в окружении аптечных шкафов от пола до потолка и витражей из крыльев бабочек, созданных Херстом специально для инсталляции. Художник также создал мебель, архитектурные детали, такие как огромная модель молекулы в витрине, световые короба и узор на обоях, заимствованный из каталога рецептурных лекарственных средств", — рассказали "ТВ Центру" в российской пресс-службе Prada.

Для главного московского арт-проекта последних лет модный дом полностью снял частное владение в Трехпрудном переулке. Оно было построено в 1900 году по проекту архитектора Федора Шехтеля для Товарищества скоропечатни А. А. Левенсона, официального поставщика двора императора Николая II.

Автор Prada Mode, художник Карстен Хеллер, задумал его как "передвижной клуб". В рамках проекта модный дом проводит программы, посвященные современной культуре. В прошлом году клуб собирали в Париже и Шанхае.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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"Аптека" Дэмиена Херста
"Аптека" Дэмиена Херста
"Аптека" Дэмиена Херста
"Аптека" Дэмиена Херста
"Аптека" Дэмиена Херста
"Аптека" Дэмиена Херста
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