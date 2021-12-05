В Турции обезвредили бомбу на митинге с Эрдоганом

Спецслужбы ищут террористов
Турецкие спецслужбы обезвредили взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщили в правящей партии страны, бомба с дистанционным управлением была заложена под полицейским автомобилем.
Устройство обнаружили и разминировали практически перед самым началом выступления Эрдогана. Подозреваемые объявлены в розыск. Пока турецкий президент обращался к своим сторонникам, в других регионах страны прошли многотысячные митинги оппозиции.
Наиболее массовый состоялся в Мерсине, там демонстранты потребовали отставки президента, не дожидаясь выборов 2023 года.
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