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В Вифлееме дали старт празднованию Рождества во всём мире

10:45
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Там зажглись огни на гигантской ёлке

Этой ночью в Вифлееме на площади Яслей зажгли огни на гигантской ели. По традиции таким образом   дан старт празднованию Рождества во всем мире.

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Гигантское дерево увенчано ярко-красной звездой, праздничное настроение создает и множеством световых гирлянд. Обычно в город, почитаемый как место рождения Иисуса Христа, приезжали тысячи верующих и туристов. Но в этот раз Вифлеем остался без иностранных гостей. Закрыты отели и сувенирные лавки.

Виной тому - новый штамм коронавируса. Власти Израиля жёстко контролируют Западный Берег реки Иордан.  И на площади собрались только местные жители, многие пришли целыми семьями. Именно они смогли увидеть уникальное рождественское шоу, сообщает "ТВ Центр".

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