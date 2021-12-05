В Вифлееме дали старт празднованию Рождества во всём мире

Там зажглись огни на гигантской ёлке

Этой ночью в Вифлееме на площади Яслей зажгли огни на гигантской ели. По традиции таким образом дан старт празднованию Рождества во всем мире.

Гигантское дерево увенчано ярко-красной звездой, праздничное настроение создает и множеством световых гирлянд. Обычно в город, почитаемый как место рождения Иисуса Христа, приезжали тысячи верующих и туристов. Но в этот раз Вифлеем остался без иностранных гостей. Закрыты отели и сувенирные лавки.

Виной тому - новый штамм коронавируса. Власти Израиля жёстко контролируют Западный Берег реки Иордан. И на площади собрались только местные жители, многие пришли целыми семьями. Именно они смогли увидеть уникальное рождественское шоу, сообщает "ТВ Центр".

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