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На Украине не могут смириться со скорым запуском "Северного потока - 2"

11:13
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Газопровод заработает в 2022 году

В Киеве не могут смириться с тем, что российско-европейский проект "Северный поток - 2" скоро заработает. Глава "Нафтогаза" назвал насмешкой недавнее решение Берлина, связанное с сертификацией газопровода.
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"Северный поток - 2" не стоит сертифицировать, раз он в полной мере не соответствует правилам ЕС, считает Юрий Витренко. "Мы, разумеется, против такого подхода. Сертификация одной лишь последней мили - это бессмысленно, это насмешка над нормами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт", - приводит слова Витренко издание Euractiv.

В середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Но это не означает, что проект приостановлен. Теперь для его запуска нужно создать новую дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Этот факт сильно раздражает Украину.

"Северный поток – 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В Европе эти решения мягко критиковали.

В сентябре 2021 года в России заявили, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы по сертификации. Этот процесс может растянуться на срок от нескольких недель до полугода.

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