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Росавиация готовит протест из-за опасных манёвров военных самолётов США

12:05
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Гражданскому лайнеру пришлось сменить курс

Росавиация готовит протест из-за опасных инцидентов с самолётами НАТО над Чёрным морем. Как заявили в ведомстве, они несут риски для безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Пассажирскому самолёту пришлось резко снижаться из-за американского разведчика

3 декабря американский самолёт-разведчик, выполняя рискованные манёвры, пересек трассу российского пассажирского лайнера, который летел из Тель-Авива в Москву. На борту находились 142 человека.

Запросы диспетчеров военные проигнорировали. Чтобы избежать столкновения, экипажу пришлось экстренно сменить траекторию движения. В аналогичную ситуации попали и пилоты мальтийского бизнес-джета, который направлялся из Сочи в Скопье.

Ранее сообщалось, что 3 декабря средства ПВО Южного военного округа зафиксировали над нейтральными водами два американских самолёта-разведчика. Они приближались к нашим рубежам. В воздух оперативно были подняты Су-27 и Су-30.

Они сопроводили потенциальных нарушителей границы и после их разворота вернулись на аэродромы базирования. Полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами, сообщает "ТВ Центр".

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