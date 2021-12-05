Запад бездоказательно обвиняет Россию в подготовке к войне с Украиной

Москва постоянно опровергает это

Безудержная фантазия на службе пропаганды. Западные журналисты преподнесли читателям очередную порцию дезинформации. Они рассекретили якобы существующий план вторжения России на Украину и даже опубликовали карту предполагаемых военных действий. Но при этом перепутали названия городов. Нагнетают обстановку и в Пентагоне, обещая Киеву всевозможную помощь.

Американская The Washington Post и немецкая Bild опубликовали статьи с подробным планом вторжения России на Украину. Якобы 175 тысяч российских военнослужащих уже в январе готовы перейти границу, сообщает "ТВ Центр".

При ближайшем рассмотрении публикации не выдерживают никакой критики. Представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что в своей схеме нападения авторы использовали топоним 1942 года.

Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами.

Днепропетровск тоже неожиданно вернул себе прежнее название – Днiпро, хотя пять лет назад был переименован в ходе так называемой декоммунизации в Днепр. Но дело даже не в топонимах, а в том, с какой изощрённой фантазией западные журналисты придумывают за Россию её несуществующие планы.

Нападение, по их мнению, должно произойти в три фазы. Первая – юг. Задача - отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. При этом авторы, очевидно, забыли, что поставки на полуостров уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Вторая фаза – северо-восток. Цель - ослабить под ударами баллистических ракет украинскую армию. Хотя с этим, напоминает Мария Захарова, Киев и сам прекрасно справляется. И, наконец, третья – Киев.

Москва не раз заявляла, что никаких планов нападения не строит, а манёвры российской армии на российской территории – дело её собственное. Тем не менее Америка и Европа продолжают нагнетать обстановку. С одной лишь целью - оправдать размещение военной техники НАТО близ наших границ. И слова министра обороны США Ллойда Остина лишнее тому подтверждение.

Когда мы смотрим на численность войск, находящихся в приграничном регионе, когда мы смотрим на некоторые вещи, происходящие в информационном пространстве, когда мы смотрим на то, что происходит в киберпространстве - это действительно вызывает нашу озабоченность. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы оказывать Украине помощь в защите суверенной территории.

А вот посол США в России Джон Салливан уверен: решать проблему нужно исключительно дипломатическим языков. Вопрос только в том, как решить проблему, которую Запад сам же себе и придумал. Хотя, учитывая находчивость наших партнёров, ожидать можно чего угодно.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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