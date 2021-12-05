В Дагестане ищут лихача, прокатившего на капоте полицейского

Ему грозит уголовное наказание

Полиция Дагестана разыскивает мужчину, который наехал на автоинспектора и прокатил его на капоте своей машины. Личность нарушителя установлена.

Инцидент произошёл в Дербенте. 27-летний водитель двигался на автомобиле с большой скоростью. Сотрудник ДПС пытался его остановить, но тот проигнорировал требование. Несколько метров он вёз правоохранителя на капоте, после чего бросил машину и скрылся.

Водительских прав у мужчины не оказалось. Предстоит выяснить, находился ли он в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителю грозит уголовное наказание за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает "ТВ Центр".

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