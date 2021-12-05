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Растёт число жертв мощного извержения вулкана на острове Ява

12:39
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Люди спасались бегством

13 человек погибли и более сорока получили травмы в результате извержения вулкана на индонезийском острове Ява. Раскалённая лава уничтожила дороги и мосты. Сотни зданий засыпало пеплом и грязью. Многие не успели покинуть свои дома, система раннего оповещения на сработала. Идёт эвакуация пострадавших. Работу спасателей затрудняют густой дым и разрушенная инфраструктура.
Страшные кадры извержения вулкана на острове Ява появились в Сети

Гигантский столб дыма и пепла. Жителям восточной части острова Ява пришлось спасаться бегством. Но некоторые не спешили - снимали видео. Кадры, действительно, завораживают. Вулкан Семеру извергается уже второй раз в этом году. Но на этот раз его сравнивают с Везувием, который уничтожил Помпеи. Зрелище и правда устрашающее - облако пепла оказалось настолько плотным, что остров погрузился во тьму, сообщает "ТВ Центр".

Семеру накрыл пеплом несколько близлежащих деревень. Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило - высота выбросов составила 12 тысяч метров. Многие дома серьёзно повреждены. Толстый слой пепла засыпал дороги. Местные жители пытаются откопать свои автомобили. Всех, кому пришлось покинуть свои дома, разместили в палаточном городке.

Семеру - самый высокий вулкан на острове Ява. С 1967 года он постоянно активен. Клубы дыма он выпускает каждые 30 минут. Но в декабре прошлого года он стал извергать раскалённую лаву. Тогда ее поток достиг более километра в длину, а шлейф вулканического пепла растянулся на 11 километров. Жители некоторых деревень были вынуждены покинуть свои дома. Ещё одно извержение было в январе этого года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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