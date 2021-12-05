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Очевидцы сняли на видео чудесное спасение рабочего на московской стройке

15:46
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Ему помогли коллеги

Драма недели, которая разворачивалась на стройке медицинского центра на севере Москвы: при монтаже арматуры для возведения очередного этажа что-то пошло не так. Металлическая конструкция выгнулась наружу и один из рабочих повис на высоте более 20 метров, сообщает "ТВ Центр".
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Понять, на чём именно держится строитель - на штатной страховке или ему просто очень повезло зацепиться за арматуру каким-то тросом - по видео нельзя. Ясно только, что от прочности верёвки зависит его жизнь.

Очень хорошо это осознают и коллеги рабочего. Они быстро организовывают спасательную операцию. И тут можно только восхититься слаженностью действий. Под ноги висящего подставляют длинную доску, чтобы он мог опереться и хоть немного снизить нагрузку на трос. Крановщик подгоняет к нему цепи, на которых обычно подвешивают грузы.

Логика проста: монтажник сможет ухватиться за них и таким образом спастись. Это работает, да вот незадача: та самая верёвка, которая спасла строителю жизнь, теперь мешает ему продвинуться к окну. Одному из коллег сверху приходится лезть по арматуре вниз головой, его держат за ноги. В итоге отцепить товарища получается и его втаскивают в оконный проём. Видимо, этот день спасённый запомнит на всю жизнь.

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