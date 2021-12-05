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Польша задержала российское судно в Балтийском море

13:41
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Началось разбирательство

Польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российское судно Ruslana. Утверждается, что корабль сошёл с курса, не выходил на связь и шёл в сторону курортного пляжа.
В Дании задержали российское судно

В сообщении портала RMF24 также говорится, что капитан судна и два офицера были пьяны. Эту информацию, кроме польской стороны, никто не подтверждает.

Российское торговое судно Ruslana двигалось курсом прямо на пляж курорта Собешево со скоростью 11 узлов вне фарватера. Инцидент произошёл рано утром 5 декабря, приводит подробности польский портал.

В свою очередь агентство Wprost передаёт, что польские власти начали разбирательство с участием морской администрации города Гдыня и пограничной службы по факту задержания российского судна.

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