На Кипре нашли тела двух пропавших в ноябре россиянок

Задержан подозреваемый в их убийстве

На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре. Полиция сообщила, что по делу об убийстве туристок задержаны несколько человек.

По утверждению местной газеты Cyprus Mail, один из находящихся под стражей - 32-летний гражданин Сирии. Он уже признался в убийстве россиянок и рассказал следствию, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне в провинции Лимасол. Там сириец работал строителем.

Две россиянки пропали 17 ноября. Они жили в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа "Маккензи". Там женщины снимали квартиру.

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