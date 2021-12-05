На Кипре нашли тела двух пропавших в ноябре россиянок

Задержан подозреваемый в их убийстве
На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре. Полиция сообщила, что по делу об убийстве туристок задержаны несколько человек.
По утверждению местной газеты Cyprus Mail, один из находящихся под стражей - 32-летний гражданин Сирии. Он уже признался в убийстве россиянок и рассказал следствию, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне в провинции Лимасол. Там сириец работал строителем.
Две россиянки пропали 17 ноября. Они жили в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа "Маккензи". Там женщины снимали квартиру.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram