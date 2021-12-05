Сильно похудевшая МакSим показала себя после болезни

Певица приходит в себя

Певица МакSим поделилась у себя в Instagram новыми фотографиями. Подписчики обратили внимание на сильную худобу - Марина Максимова два месяца находилась между жизнью и смертью, она болела коронавирусом.

За время болезни артистка похудела на 34 килограмма. На новых фото она в чёрном коротком платье, которое ещё больше подчёркивает худобу.

Поклонники переживают за здоровье своей любимицы и желают ей немного набрать веса.

Марин, ты прекрасна! Идеальная. Великолепная красотка. ️Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира! Господи, как исхудала. Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая. Кушай побольше. Девочка с модельной внешностью. Сногсшибательно выглядишь. Здоровье тебе и скорейшего выздоровления.

Чуть менее четырёх месяцев назад МакSим вышла из комы. Она заразилась коронавирусом, болезнь протекала очень тяжело. При этом в гостях у Ивана Урганта через некоторое время после выхода из больницы 38-летняя исполнительница уверяла, что на ней всё заживает, как на собаке.

За время болезни у певицы атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась, но сейчас, судя по свежим фото, её организм постепенно приходит в порядок.

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