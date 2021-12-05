На станциях московского метро появятся новогодние ёлки

Они создадут праздничное настроение пассажирам

В Московском метро скоро появятся новогодние ёлки. Они создадут праздничное настроение жителям и гостям столицы.

Метрополитен начали украшать к Новому году, сообщает столичный департамент транспорта.

6 декабря ёлки установят на станциях Кольцевой линии: "Краснопресненской", "Белорусской", "Проспекте мира", "Комсомольской", "Курской", "Таганской", "Павелецкой", "Добрынинской", "Октябрьской", "Парке Культуры" и "Киевской".

Украшения появятся также на станциях МЦК и МЦД, на шести автовокзалах. Украсят и поезда метро.

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