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В Европе звучат новые угрозы в адрес "Северного потока - 2"

14:47
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Они связаны с фейками о российской агрессии

Европейские политики продолжают разжигать страсти вокруг фейков о готовящемся нападении России на Украину. Западная пресса публикует карты захвата Незалежной российскими военными, не приводя ни одного доказательства подготовительных действий к войне.

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На этом фоне в Европарламенте призвали свернуть "Северный поток - 2" в случае конфликта России и Украины. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер утверждает, что угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна. Откуда у него взялась такая уверенность, политик не поясняет.

В интервью газете Bild am Sonntag Вебер заявил, что сложившаяся обстановка является испытанием для НАТО и западного сообщества. По его мнению, если Россия применит оружие в регионе, то в таком случае "газопроводу "Северный поток - 2" конец, его ввод в эксплуатацию исключён".

Ранее в Москве неоднократно опровергали появившиеся в западной прессе публикации об агрессивных планах России на Украине. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

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