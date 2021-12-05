ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У возвращающихся из ЮАР россиян продолжают выявлять коронавирус

16:03
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Ещё 9 человек госпитализированы

Ещё у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен коронавирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре, они госпитализированы. Пока не выяснено, каким штаммом заразились прилетевшие из африканской страны граждане России.

Европа вводит новые ограничения из-за штамма омикрон
Омикрон захватывает мир: новый штамм выявлен еще в восьми странах

На этой неделе у нескольких человек, вернувшихся из стран Южной Африки в Россию, уже выявляли коронавирус. Тогда также не сообщалось о штамме вируса.

Между тем, в конце ноября в ЮАР и Ботсване появился новый штамм. Его назвали омикрон. Из-за этого практически все страны прекратили авиасообщение с государствами на юге Африки.

О характере этого штамма пока известно мало. Сообщалось, что он более заразный, но болезнь при заражении им протекает легче. Некоторые специалисты предполагали, что на омикроне пандемия коронавируса может сойти на нет.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Прибытие самолета с российскими туристами из ЮАР
Прибытие самолета с российскими туристами из ЮАР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.