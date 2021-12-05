У возвращающихся из ЮАР россиян продолжают выявлять коронавирус

Ещё 9 человек госпитализированы

Ещё у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен коронавирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре, они госпитализированы. Пока не выяснено, каким штаммом заразились прилетевшие из африканской страны граждане России.

На этой неделе у нескольких человек, вернувшихся из стран Южной Африки в Россию, уже выявляли коронавирус. Тогда также не сообщалось о штамме вируса.

Между тем, в конце ноября в ЮАР и Ботсване появился новый штамм. Его назвали омикрон. Из-за этого практически все страны прекратили авиасообщение с государствами на юге Африки.

О характере этого штамма пока известно мало. Сообщалось, что он более заразный, но болезнь при заражении им протекает легче. Некоторые специалисты предполагали, что на омикроне пандемия коронавируса может сойти на нет.

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