Первый замглавы Солнечногорска задержан за получение взятки

Следствие не разглашает детали
В Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников. Его подозревают в получении взятки, передаёт ТАСС. О какой сумме идёт речь и за что чиновник получал деньги, не сообщается.
Александр Квасников родился в 1978 году, окончил МГИМО по специальности международное, частное и гражданское право.
Должность заместителя главы администрации подмосковного Солнечногорска Квасников занимает с 2019 года, в этом году повышен до статуса первого заместителя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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