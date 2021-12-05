Первый замглавы Солнечногорска задержан за получение взятки

Следствие не разглашает детали

В Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников. Его подозревают в получении взятки, передаёт ТАСС. О какой сумме идёт речь и за что чиновник получал деньги, не сообщается.

Александр Квасников родился в 1978 году, окончил МГИМО по специальности международное, частное и гражданское право.

Должность заместителя главы администрации подмосковного Солнечногорска Квасников занимает с 2019 года, в этом году повышен до статуса первого заместителя.

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