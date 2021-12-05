В Подмосковье утонул 9-летний ребёнок

Он гулял по неокрепшему льду
В подмосковном Серпухове погиб 9-летний ребёнок. Прокуратура проводит проверку в связи с этим происшествием, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.
ЧП произошло в СНТ "Окские сады". Дети гуляли без взрослых и решили выйти на неокрепший лёд местного пруда. В результате один ребёнок погиб, провалившись под лёд; второй был госпитализирован.
В начале зимы МЧС традиционно предупреждает об опасности выхода на лёд рек, озёр и других водоёмов. Даже при минусовой температуре воде требуется несколько недель для того, чтобы превратиться в лёд, способный выдержать человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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