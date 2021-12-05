Минск выступил с жёстким заявлением в адрес Киева

Речь идёт о нарушении госграницы

Белоруссия пригрозила Киеву жёсткими действиями в случае повторного нарушения границы. "При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко", - приводит РИА Новости слова представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.

Накануне, 4 декабря погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении госграницы украинским вертолётом Ми-8. Машина залетела на территорию республики на глубину около километра.

Минск проинформировал об этом украинскую сторону, но Киев опроверг факт нарушения своими военными границы соседнего государства.

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