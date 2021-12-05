Умер Марк Рудинштейн

Ему было 75 лет

Умер учредитель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Продюсеру было 75 лет, последнее время он тяжело болел. О смерти Рудинштейна РИА Новости сообщила его жена.

Марк Рудинштейн родился в Одессе. Учился в ГИТИСе и Щукинском театральном училище. В 80-е годы был организатором концертов ВИА "Здравствуй, песня!". В 1987 году Рудинштейн организовал первый в СССР рок-фестиваль, он проходил в подмосковном Подольске.

Рудинштейн также известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актёр.

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