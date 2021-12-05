Путин заявил о важности продвижения российских вакцин в мире

Президент пообщался с главой Красного Креста

России важна быстрая сертификация ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Глава государства добавил, что Россия рассчитывает на помощь Красного Креста в продвижении российских вакцин от коронавируса на международном уровне, передаёт ТАСС. Также президент отметил, что Россия намерена расширять поддержку других стран российскими вакцинами, в том числе, безвозмездно.

Говоря о вакцинации в России, Путин отметил, что наша страна старается идти не по пути принуждения, а по пути убеждения.

"Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", - сказал Путин и отметил, что в последнее время такая политика приносит нужный результат.

Россия первой в мире создала, зарегистрировала и начала широко применять вакцину от коронавируса. "Спутник V" одобрен в десятках стран мира, но до сих пор не зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а на базе "Спутника V" разработаны вакцина для однократного введения "Спутник Лайт" и "Спутник М" – вакцина для подростков.

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