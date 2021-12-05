ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о важности продвижения российских вакцин в мире

20:14
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Президент пообщался с главой Красного Креста

России важна быстрая сертификация ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
Гинцбург рассказал об адаптации вакцины под штамм "омикрон"

Глава государства добавил, что Россия рассчитывает на помощь Красного Креста в продвижении российских вакцин от коронавируса на международном уровне, передаёт ТАСС. Также президент отметил, что Россия намерена расширять поддержку других стран российскими вакцинами, в том числе, безвозмездно.

Говоря о вакцинации в России, Путин отметил, что наша страна старается идти не по пути принуждения, а по пути убеждения.

"Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", - сказал Путин и отметил, что в последнее время такая политика приносит нужный результат.

Россия первой в мире создала, зарегистрировала и начала широко применять вакцину от коронавируса. "Спутник V" одобрен в десятках стран мира, но до сих пор не зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а на базе "Спутника V" разработаны вакцина для однократного введения "Спутник Лайт" и "Спутник М" – вакцина для подростков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Партия вакцины "Спутник V"
Партия вакцины "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.