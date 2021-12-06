История одного дизайна. Автомобиль "Белка"

Куратор Ольга Дружинина рассказала об экспонате выставки дизайна в Новой Третьяковке

В Москве во вторник открывается выставка достижений отечественного дизайна за последние 100 лет. Масштабное исследование провели кураторы московского Музея дизайна Ольга Дружинина и Александра Санькова. Чтобы показать все 500 избранных экспонатов, в течение 2022 года в пространстве Новой Третьяковки три раза проведут реэкспозицию.

Посетителям расскажут об инновационных идеях и покажут примеры "хорошего дизайна", которых было немало среди изделий массового промышленного производства. Среди экспонатов — предметы, ярко иллюстрирующие самые значительные этапы развития российского дизайна. Выставку поделили на четыре раздела: авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный и современный дизайн.

В разделе послевоенного дизайна зрители увидят 3D-макет малолитражного автомобиля "Белка", спроектированного художником-конструктором Владимиров Арямовым — идею, как писал в то время журнал "Крокодил", замучили в "бюрократическом колесе", и машину так и не начали выпускать. Вместо "Белки" на улицах появился "Запорожец". Подробнее об истории и дизайне "Белки" ТВЦ расспросил куратора выставки Ольгу Дружинину.

Проект микролитражек с рельефным силуэтом белки на боковине появился в середине 1950-х город в НАМИ на основе вагонной компоновки. Владимир Арямов и Юрий Долматовский придумали два варианта автомобиля: городской и сельский.

"Каплеобразная форма машины выглядела эффектно, а садиться на передние сиденья предлагалось через носовую панель: дверь "Белки" опускалась вперед-вниз. Сельскохозяйственный вариант был с откидным тентом, брезентовыми открывающимися и съемными боковинами с целлюлоидными стеклами. Задние сиденья убирались, и машина превращалась небольшой грузовичок", — описывает искусствовед.

Все были уверены, что автомобиль пойдет в серию, отмечает искусствовед, поэтому в книге "Тракторы и автомобили в СССР" в конце 1950-х годов оба варианта — и городской, и сельский — публиковались вместе с серийно выпускавшимися. Однако через три года все же решили, что модель ненадежна и есть уже проверенный Fiat 600, разработанный в 1955 году итальянцем Данте Джакоза. Его и взяли за основу будущего "Запорожца".

"У Fiat 600 — самой популярной малолитражки в Южной Европе до конца 1960-х годов — двигатель располагался сзади, как и рекомендовал советские автодизайнеры", — указывает историк дизайна.

Автомобиль "Белка" не был запущен в массовое производство, но опытный образец вдохновил людей на создание многочисленных самодельных конструкций автомобилей. "Традиция самодельных автомобилей продолжалась в нашей стране до середины 1980-х годов. Это был ответ не столько на дефицит, столько на неудовлетворительное качество отечественного автопрома", — рассказала куратор.

Выставка "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022" открыта с 7 декабря 2021 года по 27 ноября 2022 года. Экспозицию можно посмотреть в пространстве Музея дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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