На Чукотке метель парализовала работу общественного транспорта

В Анадыре временно не ходят автобусы

Сразу несколько российских регионов во власти непогоды. На Чукотке бушует сильнейшая метель. В Анадыре приостановлено движение городских автобусов, отменены занятия в школах.

Местный аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Жителей развозят по домам на спецтехнике. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, а на побережье - 30, сообщает "ТВ Центр".

В Волгоградской области в понедельник мокрый снег с дождем, а накануне регион накрыла снежная буря. Ее последствия до сих пор устраняют десятки единиц техники. Дороги утонули в сугробах. На трассе, ведущей в Саратов, образовалась автомобильная пробка длиной около 17 километров. Причина - в грузовике, который не смог подняться на горку. Сейчас вдоль дорог дежурят специальные бригады, которые помогают фурам преодолевать подъемы.

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