В Тыве рабочего спасли из-под завалов (видео)

Его прооперировали

В Тыве более девяти часов понадобилось спасателям, чтобы достать из-под завалов пострадавшего рабочего. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее при демонтаже бывшего здания горно-обогатительного комбината обрушились конструкции. Под ними оказались два человека. Один погиб на месте. Другой был обнаружен живым.

Сотрудникам МЧС пришлось вручную расчищать дорогу к нему и устанавливать тепловые пушки. Температура опустилась до минус 25 градусов. Сразу после спасения пострадавшего передали медикам и вертолетом отправили в Кызыл. Сейчас ему сделана операция.

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