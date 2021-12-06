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FT: ЕС не поверил американской разведке о "плане вторжения" России на Украину

08:24
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Вашингтону пришлось раскрыть непривычно большой массив разведданных

В Евросоюзе изначально с недоверием восприняли данные американской разведки относительно "плана вторжения" России на Украину, утверждают информированные источники.

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Целый ряд европейских союзников США поставили под сомнение, что "происходят серьезные вещи" — их удивили расхождения в данных, полученных службами разведки, "как и почему США видели то, чего не видим мы", утверждают источники.

Американским властям в этой связи пришлось предпринять нетипичный шаг — раскрыть непривычно большой массив данных для убеждения скептически настроенных стран ЕС, пишет The Financial Times. Это, по словам источников, помогло сменить фокус внимания с правильности предостережений Соединенных Штатов на методы сдерживания "российской агрессии".

Предполагается, что во вторник, 7 декабря, американский лидер Джо Байден поднимет тему предполагаемого "вторжения" на Украину в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "предостеречь" его от данного шага.

Ранее западные средства массовой информации опубликовали "план вторжения" России на Украину, согласно которому 175 тысяч российских военнослужащих якобы уже в январе 2022 года готовы перейти границу.

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