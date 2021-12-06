Россиян предупредили о штрафах за самовольное остекление балконов

Данная норма вступит в силу 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила эксплуатации жилых помещений. Документ, в числе прочего, обязывают согласовывать остекление или обшивку балкона в компетентных инстанциях.

Нововведения утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в мае 2021 года. Он запрещает собственникам и арендаторам жилья "производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации".

Поскольку балконы квалифицируются в техническом паспорте здания в качестве элемента фасада, несогласованное остекление или обшивка могут стать причиной штрафов.

Помимо "наказания рублем" в правилах прописана обязанность собственника или арендатора вернуть балкону первоначальное состояние за свой счет, сообщает REGNUM.

При этом поскольку закон обратной силы не имеет, наказание не грозит тем, кто остеклил или обшил балкон до 1 марта 2022 года, когда новые правила вступят в силу. Об этом "Вечерней Москве" рассказал председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Председатель Коллегии адвокатов города Москвы "АБС" Антон Бакулин уточнил, что данные требования касаются только пользователей жилых помещений по договору социального найма. Собственников жилья в многоквартирных домах, по словам юриста, это не затронет — такой нормы в приказе Минстроя нет.

В итоге новые правила для собственников жилого помещения не отличаются от действующих в настоящее время правил, рассказал Бакулин BFM.

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