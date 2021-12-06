ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о штрафах за самовольное остекление балконов

09:20
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Данная норма вступит в силу 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила эксплуатации жилых помещений. Документ, в числе прочего, обязывают согласовывать остекление или обшивку балкона в компетентных инстанциях.
Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян

Нововведения утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в мае 2021 года. Он запрещает собственникам и арендаторам жилья "производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации".

Поскольку балконы квалифицируются в техническом паспорте здания в качестве элемента фасада, несогласованное остекление или обшивка могут стать причиной штрафов.

Помимо "наказания рублем" в правилах прописана обязанность собственника или арендатора вернуть балкону первоначальное состояние за свой счет, сообщает REGNUM.

При этом поскольку закон обратной силы не имеет, наказание не грозит тем, кто остеклил или обшил балкон до 1 марта 2022 года, когда новые правила вступят в силу. Об этом "Вечерней Москве" рассказал председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Председатель Коллегии адвокатов города Москвы "АБС" Антон Бакулин уточнил, что данные требования касаются только пользователей жилых помещений по договору социального найма. Собственников жилья в многоквартирных домах, по словам юриста, это не затронет — такой нормы в приказе Минстроя нет.

В итоге новые правила для собственников жилого помещения не отличаются от действующих в настоящее время правил, рассказал Бакулин BFM.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Остекление балкона
Остекление балкона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.