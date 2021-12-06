"Индекс оливье" за год вырос на 15%

Селедка под шубой подорожала на 25%

Наиболее популярные блюда новогоднего стола россиян — салаты оливье и сельдь под шубой — за год выросли в цене на 15 и 25% соответственно. Это следует из опубликованных Росстатом средних розничных ценах на продукты за октябрь.

В 2021 году четыре порции оливье обойдутся в 416 рублей (+15% к уровню 2020 года). Наибольший вклад в подорожание внесли овощи: картофель (почти +80%), морковь (+41%), лук (+33%). Стоимость яиц и майонеза увеличилась на 28%.

Четыре порции сельди под шубой будут стоить 209 рублей (+25%). Меньше всего подорожала рыба (+11%), скачок в конечной стоимости салата обеспечили также овощи, яйца и майонез.

Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, одной из ключевых причин такого ощутимого роста цен на продукты стала пандемия коронавируса. Из-за нее возросли издержки производителей и были вынужденно скорректированы логистические схемы. По мнению специалиста, по мере стабилизации эпидситуации продуктовая инфляция начнет снижаться.

Руководитель агентства Fruitnews Ирина Козий указала, что к скачку цен на овощи в 2021 году привели также сложные погодные условия, пишут "Известия".

В целом новогодний стол обойдется российской семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей. Как рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова, в сравнении с прошлым Новым годом затраты на праздничное угощение выросли на 8,73%.

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