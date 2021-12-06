Малый и средний бизнес Москвы получил более 17 млрд рублей поддержки

В пандемию власти столицы оказали предпринимателям поддержку на сумму более 34 млрд рублей

Предприятия, представляющие столичный малый и средний бизнес, в 2021 году получили выплаты и поручительства по кредитам в общей сумме более 17 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, получателями финансовой поддержки выступают примерно 28 тысяч компаний. Это вдвое больше показателя 2020 года. Более 13 млрд рублей выделено в форме поручительство по кредитам, что обеспечило привлечение 27,3 млрд заемных средств. Свыше 2,5 млрд рублей направлено на субсидии и гранты. Также МСП может получить субсидированную ставку по кредитам — до 8%.

Всего за период пандемии коронавирусной инфекции власти Москвы оказали предпринимателям поддержку на сумму более 34 млрд рублей.

Кроме того, 278 млн рублей было выделено компаниям, в которых не менее 60% работников прошли вакцинацию от COVID-19 к 15 августа. При этом еще открыт прием заявок на финансовую поддержку для заведений общепита, которые подали сведения о вакцинации не менее 60 процентов персонала до 15 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве тем временем растут поступления в бюджет от работающих в специальных налоговых режимах представителей малого и среднего бизнеса. За 10 месяцев 2021 года организации и ИП "на упрощенке" перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей. Это на 41,6% больше, чем за тот же период 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram