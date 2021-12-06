ЦБ предложил ввести обязательную к возврату сумму при кражах со счетов

За третий квартал преступники украли со счетов банковских клиентов 3,2 миллиарда рублей

Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги клиентам, которые стали жертвой мошенников. Как будет рассчитывать сумма возврата - регулятор пока не сообщил.

По задумке ЦБ пострадавший сам должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления об операции. Вернуть установленную регулятором сумму будут обязаны все банки. Однако если у финансовой организации низкий уровень защиты от хищений, то ей придется вернуть клиенту всю сумму, пишет РБК.

Из письма Центробанка остается неясным, будут ли возвращать деньги клиентам, которые сами переводят их мошенникам. Сейчас по закону банки обязаны вернуть средства, если они украдены не по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предлагает дать право банкам списывать деньги через один-два дня при наличии признаков мошенничества. По мнению регулятора, этого времени клиенту хватает, чтобы осознать, что он перечисляет деньги мошеннику.

В третьем квартале этого года кибермошенники похитили у клиентов банков больше 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем год назад. При этом банки вернули лишь 7,7% похищенных средств.

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