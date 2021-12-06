В ВОЗ рассказали о течении коронавируса при омикрон-штамме

Заболевание переносится в более легкой форме

Предварительные сведения дают основания полагать, что у заболевших штаммом коронавируса "омикрон" болезнь протекает в относительно легкой форме. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что уверенно говорить на данную тему рано. Предположения о легком течении COVID-19 при омикрон-штамме могут объясняться тем, что исследуемые пациенты находятся на ранних стадиях заболевания.

В организации отмечают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, у кого и скольких из заразившихся "омикроном" болезнь перейдет в тяжелую форму.

Ван Керкхове также рассказала, что относительно легкое течение коронавируса не гарантирует отсутствие роста количества госпитализированных. Не исключено, что ряду пациентов потребуется интенсивная терапия, возможны также летальные исходы.

Эксперт указала на нежелательность такого сценария и напомнила о необходимости соблюдать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что пациент с коронавирусной инфекцией может оставаться заразным более ста дней. Волны инфекции продолжатся, пока для возбудителя не будут созданы фактически непреодолимые барьеры. Для этого необходимо пройти вакцинацию.

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