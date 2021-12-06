В Думе предложили новую меру поддержки для работающих студентов

Большинство студентов могут рассчитывать на больничный в 60% от зарплаты

Россиянам, которые одновременно учатся и работают, требуется дополнительная поддержка в форме повышенного пособия по больничным листам. Такое мнение высказал депутат Госдумы Иван Сухарев.

В обращении к министру труда и социальной защиты парламентарий напомнил о зависимости величины оплаты больничного от длительности трудового стажа. Однако студенты, в силу возраста, обычно могут рассчитывать на пособие по больничному в размере лишь 60% среднего заработка.

Вместе с тем для студентов работа нередко является единственным способом оплатить обучение, проживание и собственные нужды, отметил автор инициативы.

С учетом этого Сухарев попросил главу Минтруда оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка вне зависимости от длительности стажа.

Инициатива депутата распространяется на обучающихся не только в вузах, но и в средней школе и средних специальных учебных заведениях, сообщает RT.

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