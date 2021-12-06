Разгневанные ковидными ограничениями европейцы устроили беспорядки

Страны ужесточают антиковидный контроль

Штамм коронавируса "омикрон" распространяется по миру. Первый случай выявлен в Аргентине. В США инфицированные есть уже как минимум в 15 штатах. Тревожная ситуация и в Европе. На фоне роста заболеваемости власти ужесточают ограничения. Так, в Австрии объявили об обязательной вакцинации населения. А в Бельгии закрывают ночные заведения. Меры вызвали волну протестов среди ковид-диссидентов.

На акциях протеста, которые захлестнули Австрию, митингующих в масках можно сосчитать по пальцам. И это неудивительно. Ведь все, кто вышел на улицы, противники новых антиковидных ограничений, которые вводят власти.

Обязательной для австрийцев вакцинация становится с 1 февраля. И контроль за соблюдением этого требования будет очень жестким. Непривитых власти собираются штрафовать. Максимальное наказание - 3 тысячи 600 евро - если человек не пройдет иммунизацию до 15 марта. Многие решили не конфликтовать с властями. В Австрии вакцинировано 67 процентов населения. Это один из самых низких показателей в Европе. И чтобы стимулировать граждан прививаться, власти до 11 декабря закрыли кафе, рестораны, музеи и театры.

В Бельгии толпа недовольных новыми ограничениями устроила беспорядки. Правительство, чтобы сдержать наступление коронавируса, распорядилось закрыть ночные клубы, дискотеки, ограничить время работы баров. А с 20 декабря носить маски обязаны даже дети, которым исполнилось 6 лет.

В Германии непривитым запретили пользоваться общественным транспортом. Такие же меры предприняты в Италии. Кроме того, без "зеленого паспорта" с понедельника не пустят в кинотеатры, рестораны и на спортивные мероприятия. А ПЦР-тест теперь действителен всего 48 часов.

Появление нового штамма "омикрон" встревожило власти Франции. А также владельцев ресторанов и кафе. Из-за ограничений они и так несут убытки. Менеджеры надеялись поправить дела в канун праздников. Но, похоже, напрасно.

Ужесточает антиковидный контроль и Великобритания. Теперь все путешественники, прежде чем сесть в самолет и вернуться в Англию, должны обязательно сдать ПЦР тест.

"В Англии уже зарегистрировано 27 случаев "омикрона", и этот показатель растет, все эти люди прилетели из Нигерии, поэтому мы добавляем и эту страну в "красный список", начиная с понедельника, из этой страны мы будем принимать только наших граждан", - рассказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

В Осло диагноз "ковид" врачи поставили 120 участникам вечеринки, которые несколько дней назад праздновали Рождество. Причем, 13 человек, как выяснилось, инфицированы штаммом "омикрон".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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